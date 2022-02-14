Северодвинск, Архангельская область, , 16:22 — REGNUM Северодвинский городской суд приговорил к реальному лишению свободы двух человек, замучивших до смерти кота, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Кот Постер фильма «Капитан Марвел» (Marvel Studios) фрагмент

По данным ведомства, мужчина и женщина на протяжении двух месяцев с особой жестокостью, используя различные предметы, причиняли животному боль и страдания. Пытки кота они записывали на видео, которое потом публиковали в сети.

«Экспертиза установила, что осужденный психически здоров, а его гражданская супруга страдает алкогольной зависимостью и связанным с этим психическим расстройством. Установлено, что она пытала кота с целью расстроить его хозяйку», — сообщили в ведомстве.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Женщина проведет в колонии-поселении 3 года и два месяца.

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