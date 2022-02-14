Астрахань, , 16:21 — REGNUM В Астрахани 14 февраля по учебных заведениям прокатилась очередная волна ложных звонков о заложенных взрывных устройствах, сообщил портал «КаспийИнфо».

В школе vettie vette

Утром учеников и персонал пришлось эвакуировать из десятков школ. В некоторых учебных заведениях занятия были отменены на весь день. Все поступившиеся сообщения оказались ложными.

До этого аналогичная волна сообщений о взрывных устройствах, которые не подтвердились, была зафиксирована в Астрахани в пятницу, 11 февраля. За день до этого из-за телефонных террористов было эвакуировано несколько детсадов.