Вашингтон, , 16:38 — REGNUM В День всех влюбленных 14 февраля первая леди США Джилл Байден украсила Белый дом гигантским розовыми, красными и белыми сердцами, как и в прошлом году, когда Штаты бурно обсуждали протест 6 января, сообщает The Washington Post.

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Выбор украшений Джилл Байден ко Дню святого Валентина продемонстрировал, что страна теперь находится в новых руках. Ее декорации полностью противопоставлялись строгим, кроваво-красным рядам рождественских елок, в свое время укрсивших Белый дом по выбору экс-первой леди Мелании Трамп.

Украшения на лужайке Джилл Байден намеренно не были изысканными и выглядели так, как будто их соорудили дети из средней школы.

В этом году первая леди повторила свой жест, показав гигантские сердца на лужайке Белого дома, сделанные учениками второго класса начальной школы Эйтон. Как и в прошлом году, самые большие сердца будут установлены на площадке перед телерепортерами, которые проводят прямые трансляции из Белого дома.