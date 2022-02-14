Москва, 14 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудили ситуацию с учениями в Белоруссии. С просьбой рассказать о ходе учений Путин обратился к Шойгу в ходе встречи.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу и Владимир Путин

«Сергей Кужугетович, знаю, что вы готовы сегодня доложить о ходе учений, которые у нас происходят в различных акваториях мирового океана, на Дальнем Востоке, на юге, на севере, в Центральном военном округе и с нашими друзьями в Белоруссии», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не забегать вперёд» в вопросе объявления о возврате российских военных с территории Белоруссии.