Москва, , 16:20 — REGNUM Экономические власти РФ могут смягчить риски, связанные с тем, что в мире пока нет системы глобального регулирования криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Светлана Дубова. Так она прокомментировала высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что «никто не понимает», как смягчать риски, с которыми может быть сопряжено развитие в РФ криптовалютного рынка.

Криптовалюта

«Понимание, безусловно, есть, — сказала Дубова. — На сегодняшний день отсутствует глобальный подход, приемлемый для использования в национальных юрисдикциях и максимально учитывающий риски обращения криптовалют. А системного понимания относительно смягчения рисков, связанных с регулированием криптовалют, нет даже у международных институтов финансового регулирования. Поэтому национальные регуляторы с осторожностью выстраивают национальные системы регулирования указанной сферы, в том числе для недопущения регуляторного арбитража».

Однако, как подчеркнула Дубова, Банк России и Минфин имеют в своем распоряжении инструменты контроля и мониторинга рисков в отношении электронных кошельков, деятельности бирж, финансовых институтов, что позволяет смягчать риски, связанные с отсутствием глобального регулирования указанной сферы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что отрицательное отношение ЦБ РФ к криптовалютам обусловлено стремлением регулятора обеспечить финансовую стабильность.

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