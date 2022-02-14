Артёмовский, Свердловская область, , 16:19 — REGNUM Работникам предприятия в Артемовском Свердловской области выплатили 1,1 млн рублей. Таким образом перед ними погасили задолженность по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Деньги

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Зарплату за декабрь 2021 года не получил 71 работник. В результате образовалась задолженность перед подчиненными в размере 1,1 млн рублей.

Прокуратура внесла работодателю представление об устранении нарушений федерального законодательства. В отношении владельца предприятия возбудили дело об административном производстве. Задолженность перед работниками погасили в полном объеме.