Сеул, 14 февраля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Министерство культуры Южной Кореи опубликовало список самых популярных исполнителей страны. Рейтинг появился на официальном сайте 14 февраля.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

Третье место в списке занимает корейская певица IU. На втором месте оказался женский коллектив BLACKPINK, а на первом — бойсбэнд BTS. Примечательно, что пятую позицию рейтинга самых популярных музыкантов Кореи заняла участница BLACKPINK, тайская певица Лиса (Лалиса Манобан), а трое участников BTS Чон Чонгук, Ким Тэхён и Пак Чимин — 11-ое, 14-ое и 15-ое места соответственно.

Добавим, что для составления рейтинга правительство Южной Кореи провело опрос. В нём поучаствовали 4679 человек из 18 стран.