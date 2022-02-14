Чита, , 16:17 — REGNUM В Забайкальском крае, почти где лесные пожары ежегодно достигают катастрофических масштабов, подвели итоги 2021 года. Выяснилось, что за этот период в регионе произошло 1558 ландшафтных возгораний, что в сравнении с аналогичным периодом 2020 года меньше на 48%. Вместе с тем, в ходе проверок выявлен 91 человек, виновный в возникновении ландшафтных пожаров, в том числе 12 человек, виновных в возникновении лесных пожаров, и 79 — виновных в палах травы. Подробности сегодня, 14 февраля, со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Макара Серебрякова, сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Лесной пожар

Всего за 2021 год привлечено к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности 1488 человек, общая сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

«На сегодняшний день взыскана сумма 2,2 миллиона рублей. По факту пожаров дознаватели возбудили 17 уголовных дел», — пояснил Макар Серебряков.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил усилить активизировать работу по выявлению поджигателей. Глава региона считает, что практически у каждого возгорания обычно «есть имя». Статистика 2021 года подтверждает: 80% ландшафтных пожаров в Забайкалье произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье будут лучше справляться с природными пожарами. Этому будет способствовать значительное увеличение финансирования на пожаротушение.

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