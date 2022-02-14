Москва, 14 февраля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Отрицательное отношение Банка России к криптовалютам — это позиция регулятора, который отвечает за финансовую стабильность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Светлана Дубова. Так она прокомментировала высказывания главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что Банк России по-прежнему видит значимые угрозы в развитии рынка криптовалют и что концепция Минфина, в которой отмечены плюсы легализации криптовалют, «смущает» Центральный банк.

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«Банк России действительно выявил наиболее значимые угрозы, связанные в настоящее время с оборотом криптовалют, а именно: угрозы финансовой стабильности, угрозы благосостоянию граждан и угрозы, связанные с нелегальной деятельностью. На них указывают в своих документах как международные институты финансового регулирования, так и многие национальные регуляторы, — сказал Дубова. — Позиция Банка России — это позиция регулятора, ответственного за финансовую стабильность. Минфин озвучивает позицию, отражающую его интерес к обсуждаемой проблематике, не затрагивая проблемы и риски, не относящиеся к его компетенции. По всей видимости, именно это и смущает руководителя Банка России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что ЦБ РФ Банк России остерегается криптовалют, так как эти технологии могут сделать неактуальными большинство его функций.