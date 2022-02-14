Пермь, 14 февраля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор по делу о мошенничестве, когда имела место «двойная продажа» квартир в ЖК «Весна», об этом сообщают СМИ.

Scarincilawyer.com Суд

Бывший председатель совета директоров, заместитель генерального директора АО «Камская долина» Алевтина Р. признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Ее обвиняли в «двойных продажах» пяти квартир.

Суд назначил экс-руководителю АО «Камская долина» пять лет лишения свободы. Отбывать срок фигурантка будет в исправительной колонии общего режима.

Напомним, гособвинение просило в качестве наказания шесть лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей.