Москва, 14 февраля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Для российской экономики подорожание нефти до 100 долларов и выше будет иметь отрицательные последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Добыча нефти

«С одной стороны, чем сильнее растет цена на нефть, тем больше получает бюджет. Но, с другой стороны, это минус для проведения различных реформ. В том числе экономических, социальных, — сказал Остапкович. — Зачем мне делать реформы, если баррель, условно говоря, будет стоить 200 долларов? Я могу использовать эти деньги для решения социальных проблем и прочего. Но это все моментные вещи. Сколько может держаться высокая цена на нефть? Ну, полгода, ну, год. Нефть проходит свои циклы, и наверняка еще будет нефть по 20 долларов и по 40. И по 150. Поэтому нужно выстраивать экономику с ориентацией не только на углеводороды, но и на выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. Товаров высокого передела».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал о том, обоснованы ли прогнозы Bloomberg о том, что подорожание нефти до 100 долларов навредит росту мировой экономики и усилит инфляцию.