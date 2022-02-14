Москва, 14 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Вероятность того, что к концу февраля 2022 года мировые цены на нефть достигнут 100 долларов, очень высокая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы экспертов Bloomberg Economics, которые предупредили, что такое подорожание нефти, которое случится в конце февраля, разгонит инфляцию и повредит темпам роста мировой экономики.

Chris Potter Цена на нефть

«Вероятность того, что к концу февраля нефть вырастет до 100 долларов, очень высокая. Но на этот прогноз опираться нельзя, потому что цена на нефть очень волатильна. Она может как подняться до 100 долларов, так и упасть до 60 долларов и до 50 долларов, — сказал Остапкович. — Этот продукт реагирует на любую конъюнктуру рынка. И поэтому делать макропрогнозы, опираясь на цену нефти, я бы не рекомендовал. В июне 2008 года цена на нефть была 140 долларов за баррель. А в ноябре того же года она упала до 29 долларов за баррель. Прошло буквально четыре месяца!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, нефть марки Brent совершила новый прорыв и превысила отметку 95 долларов за баррель.