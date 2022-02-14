Москва, , 16:10 — REGNUM В Москве действует «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 14 февраля сайт Гидрометцентра России.

Гололедица на дорогах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как следует из прогностической карты для регионов Центрального федерального округа (ЦФО), погодных угрозы для москвичей две — гололедица и сильный ветер.

Период предупреждения по гололедице объявлен до 11 часов 16 февраля, по ветру, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, — до 22 часов 14 февраля.

Схожая ситуация с погодой и в Подмосковье, где также жителей подстерегают гололедица и сильный ветер.