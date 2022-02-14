Москва, 14 февраля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Москве действует «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 14 февраля сайт Гидрометцентра России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гололедица на дорогах

Как следует из прогностической карты для регионов Центрального федерального округа (ЦФО), погодных угрозы для москвичей две — гололедица и сильный ветер.

Период предупреждения по гололедице объявлен до 11 часов 16 февраля, по ветру, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, — до 22 часов 14 февраля.

Схожая ситуация с погодой и в Подмосковье, где также жителей подстерегают гололедица и сильный ветер.