Лос-Анджелес, США, , 16:10 — REGNUM Джоанна Робинсон, бывший репортёр издания Vanity Fair, заявила, что Lucasfilm работает над новой трилогией «Звёздных войн». Об этом 14 февраля пишет «Мир Фантастики».

Звездные Войны. Лорд Дарт Вейдер BagoGames

Сообщается, что события новой трилогии развернутся после окончания фильма «Скайуокер. Восход». В центре внимания окажется новый Орден джедаев.

При этом журналистка отметила, что проект могут отменить.

Напомним, что следующим фильмом по франшизе «Звёздные войны» станет «Эскадрилья» от режиссёра Петти Дженкинс. Его съёмки пока не начались.

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