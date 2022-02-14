Лос-Анджелес, США, 14 февраля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Джоанна Робинсон, бывший репортёр издания Vanity Fair, заявила, что Lucasfilm работает над новой трилогией «Звёздных войн». Об этом 14 февраля пишет «Мир Фантастики».

BagoGames Звездные Войны. Лорд Дарт Вейдер

Сообщается, что события новой трилогии развернутся после окончания фильма «Скайуокер. Восход». В центре внимания окажется новый Орден джедаев.

При этом журналистка отметила, что проект могут отменить.

Напомним, что следующим фильмом по франшизе «Звёздные войны» станет «Эскадрилья» от режиссёра Петти Дженкинс. Его съёмки пока не начались.