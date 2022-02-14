Москва, 14 февраля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Запрет на полёты самолётов над Украиной — следствие уже свершившихся трагедий. Об этом 14 февраля корреспондентуИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Kacko30 Малазийский Boeing

«Это все последствия давней трагедии в небе над Донбассом малайзийского «Боинга». Тогда Украина не закрыла небо над своей территорией и самолет был сбит, хотя формально ничто не предвещало беды», — заявил эксперт.

По мнению политолога, хотя Украина и не признала тогда своей вины, по нормам ИКАО виновной должна быть признана страна, не закрывшая вовремя свое воздушное пространство, в котором и был сбит тот или иной самолет.

Украина тогда легкомысленно отнеслась к возможной угрозе летательным аппаратам, пролетающим над ее территорией во время острой фазы гражданского конфликта на Донбассе. Этого владельцы авиалайнеров во всем мире не забыли, так же, как не забыли они и трагедию над Черным морем, когда украинские войска по ошибке сбили гражданский авиалайнер, летевший из Тель-Авива в Новосибирск, напомнил Борисов.

«Поэтому сейчас в первую очередь страховщики воздушных судов по всему миру, обжегшись на молоке, дуют на воду. Они на прошлой неделе объявили о невозможности страховых выплат в случае любых происшествий в небе Украины, начиная с сегодняшнего дня. Именно поэтому собственники самолетов и запретили вход самолетам в воздушное пространство Украины, чтобы, как говорится, от греха подальше», — заключил политолог.

Напомним, что ранее европейские владельцы находящихся в лизинге на Украине воздушных судов массово потребовали возвращения своих самолётов, что привело фактически к закрытию воздушного пространства над Украиной.