Вашингтон, , 16:34 — REGNUM С открытием важнейшего пограничного пункта 13 февраля между США и Канадой продолжилось движение, что ознаменовало конец шестидневной блокады дальнобойщиков. Однако в столице Канады власти до сих пор не смогли договориться с протестующими против обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает 14 февраля The Washington Post.

Грузовик Цитата из к/ф «Грузовик». Реж. Дин Фрэнсис. 2009. Австралия

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Полиция арестовала порядка двадцати протестующий, пытаясь освободить заблокированный дальнобойщиками мост Амбассадор, соединяющий Канаду и США.

Помимо этого мэр Оттавы Джим Уотсон заключил предварительное соглашение с Тамарой Лич, главным организатором протестов, о выполнении встречных требований.

Противостояние между правоохранительными органами и противниками обязательной вакцинации продолжается с 28 января, когда протестующие начали забастовку у здания парламента в Оттаве.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля канадские дальнобойщики, протестующие против обязательной вакцинации, согласились разблокировать на перекрытом мосту одну полосу.

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