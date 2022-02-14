Оренбург, , 16:06 — REGNUM В Оренбурге долгострой, печально известный как «Атриум», выставлен на торги. Информацию об этом опубликовал официальный телеграм-канал администрации города.

Судейский молоток Activedia

Публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного в центре города, объявлены муниципалитетом во исполнение решения Арбитражного суда Оренбургской области. Начальная цена аукциона составляет 58 952 000 рублей. Торги состоятся 24 марта.

«Подобная судебная практика является беспрецедентной не только в Оренбурге, но и в регионе в целом. Такая участь может постигнуть все недострои, расположенные на муниципальной земле», — подчеркнул председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Дмитрий Цветков.

Как уже сообщало РЕ торгово-административный комплекс «Атриум» начали строить в 2002 году и планировать ввести в строй в 2003 году, однако планы не сбылись. Проект остался реализованным на уровне вырытого котлована.

Суд посчитал соседство огромной ямы и Дома офицеров опасным. Собственника объекта в судебном порядке обязали ликвидировать котлован — часть подземного блока А на улице Советской, что граничит со зданием Дома офицеров.

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