Париж, , 16:01 — REGNUM В городе Перпиньян во Франции прозвучал громкий взрыв, вызвавший пожар в небольших двухэтажных домах по обеим сторонам улицы, передает BFM TV.

Пожар Pixabay.com

Cемь человек, в том числе двое детей, погибли во время пожара, вызванного взрывом неизвестного происхождения.

На место трагедии отправился глава МВД Франции Жеральд Дарманен по просьбе Эммануэля Макрона. Начато расследование для установления причин взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Франции объявило, что ревакцинация против коронавируса должна быть проведена не позднее, чем через четыре месяца после предыдущей инъекции.

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