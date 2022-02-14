Москва, 14 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Группа «Мумий Тролль» выпустила клип на песню «Вертолётики». О премьере ролика корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 февраля в пресс-службе Warner Music Russia.

Mumiy Troll Группа «Мумий Тролль»

Как отмечают в пресс-службе, трек «Вертолётики» стал «основой для целой анимационной истории-бродилки». По словам режиссёра клипа Александры Бразгиной, во время создания видео она вдохновлялась творчеством художников Рене Магритта и Waone, а также она «спрятала» несколько отсылок к другим клипам коллектива, а также киноработами солиста «Мумий Тролля» Ильи Лагутенко.

Добавим, что песня «Вертолётики» вошла в трек-лист альбома «После зла». Релиз пластинки состоялся ещё в декабре 2020 года.