Варшава, , 16:01 — REGNUM За последние сутки польские пограничники задержали на границе с Белоруссией одного человека, подозреваемого в пособничестве нелегальным мигрантам по проникновению на территорию Польши. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 14 февраля.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

«Польские пограничники задержали одного человека по подозрению в пособничестве нелегальной миграции. Он оказался гражданином Турции. Известно, что он постоянно проживал в Германии и мог пособничать нелегалам беспрепятственно пересекать белорусско-польскую границу и скрываться от польских пограничников. За это он мог получать деньги», — говорится в сообщении.

Задержанному может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в третьем параграфе статьи 264 Уголовного кодекса Польши, за что ему будет грозить наказание в виде лишение свободы до восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.