Вологда, 14 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Вологодской области снижается заболеваемость COVID-19 среди детей. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона заявил заместитель губернатора Антон Кольцов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эдвард Мунк. Больной ребенок. 1885 — 1886

«Мы видим положительную тенденцию в виде снижения количества заболевших COVID-19 детей. Доля детей в объеме заболевших сократилась с 25% до 18%, — сообщил чиновник. — Доля несовершеннолетних в числе госпитализированных также снизилась — с 11% до 8%».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за сутки коронавирус выявили у 378 детей.