Баку, 14 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провёл переговоры со своим коллегой из Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба азербайджанского правительства.

aitoff Землетрясение

«В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность и солидарность в связи с землетрясением в Грузии», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны также обсудили перспективы расширения сотрудничества республики. Они отметили дружественные отношения между Баку и Тбилиси.

Напомним, в ночь на 14 февраля произошло землетрясение с эпицентром возле грузинского города Дманиси в крае Квемо-Картли. Его магнитуда составила 6,2. Потом произошла ещё серия подземных толчков мощностью от 3,1 до 4,5. В Армении в это время зафиксировали подземные толчки мощностью 5,2. Это стало самым сильным землетрясением в Армении с 1988 года.