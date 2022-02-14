Варшава, , 15:56 — REGNUM Уполномоченный правительства Польши по делам киберпространства Януш Цешиньский во время пресс-конференции сообщил, что в республике разработана программа государственных грантов для семей бывших работников PGR (польских совхозов). Об этом передает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр отметил, что поддержка детей из семей бывших совхозников в цифровом развитии является одним из приоритетов его ведомства.

«В современном мире очень важно обеспечение доступа к современному компьютерному оборудованию. Дети людей, которые были ранее привязаны к деревне, а также тех, кто до сих пор живет в деревнях, до сих пор имеют более скромные стартовые позиции, чем дети горожан», — отметил Цешиньский.

«215 тысяч компьютеров и ноутбуков, 3 тысячи планшетов — все 100% расходы будут оплачены. Здесь не нужен никакой личный вклад. Передаем средства очень быстро, административные единицы в своем порядке покупают оборудование и передадут в собственность заявителям», — добавил он.