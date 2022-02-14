Варшава, 14 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Уполномоченный правительства Польши по делам киберпространства Януш Цешиньский во время пресс-конференции сообщил, что в республике разработана программа государственных грантов для семей бывших работников PGR (польских совхозов). Об этом передает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Министр отметил, что поддержка детей из семей бывших совхозников в цифровом развитии является одним из приоритетов его ведомства.

«В современном мире очень важно обеспечение доступа к современному компьютерному оборудованию. Дети людей, которые были ранее привязаны к деревне, а также тех, кто до сих пор живет в деревнях, до сих пор имеют более скромные стартовые позиции, чем дети горожан», — отметил Цешиньский.

«215 тысяч компьютеров и ноутбуков, 3 тысячи планшетов — все 100% расходы будут оплачены. Здесь не нужен никакой личный вклад. Передаем средства очень быстро, административные единицы в своем порядке покупают оборудование и передадут в собственность заявителям», — добавил он.