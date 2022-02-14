Оренбург, 14 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. И.о. главы Оренбурга Сергей Салмин заявил, что назрела острая необходимость внесения изменений в федеральное законодательство. Муниципальная власть выступит с инициативой внести корректировки в закон о бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

«У муниципалитетов в настоящее время нет действенных механизмов по решению проблемы. В рамках наших полномочий возможен лишь отлов и маркировка собак с последующим возвращением их обратно в среду обитания. Только поправки в федеральное законодательство помогут изменить ситуацию и защитить горожан от нападений бездомных животных. Мы планируем подготовить и направить в адрес депутатов Законодательного собрания Оренбургской области и Государственной думы РФ инициативу о необходимости совершенствования правого регулирования вопросов обращения с безнадзорными животными. Кроме того, нами будет внесено предложение в региональный парламент об увеличении субвенций из регионального бюджета на осуществление переданных полномочий по обращению с животными», — сказал чиновник.

Стоит отметить, что заявление появилось после того, как на 13-летнюю девочку возле школы напала стая собак и сильно покусала. Случай получил широкий резонанс. Чуть позже появилась информация о том, что стая собак преследовала еще одного ребенка. После возбуждении уголовного дела и взятия его на карандаш главой СКР Александром Бастрыкиным оренбургские власти зашевелились. Последовал отчет о том, у школы № 56 подрядчик забрал трех собак, одна из которых была агрессивной. Позже проинформировали, что поймали еще трех агрессивных животных.