Москва, , 18:29 — REGNUM Заявления президента Германии ничего не значат и являются чистой формальностью, как и сам его пост. Об этом 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Франк-Вальтер Штайнмайер Kleinschmidt

«Пост президента Германии — это рудимент, доставшийся в наследство стране от стародавних времен. Ни на что президент во внешней политике не влияет. Курс Германии определяет только канцлер», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Франк-Вальтер Штайнмайер может произносить «любые сладкоголосые речи в усладу НАТО и США», особенно сейчас, когда они тщательно следят за позицией Германии по вопросам реализации «Северного потока — 2» и поставок оружия на Украину.

«Но на реальную политику Германии эта риторика совершенно никак не повлияет» — заключил Борисов.

Напомним, что ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил вину за рост напряженности в Европе на Россию и призвал президента РФ Владимира Путина «искать пути к миру вместе с Европой».