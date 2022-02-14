Уфа, , 15:58 — REGNUM Исполняющим обязанности главы администрации Уфы назначен Ратмир Мавлиев. Об этом 14 февраля сообщает ИА «Башинформ».

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, такое решение 14 февраля было принято на внеочередном заседании городского совета Уфы.

Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра города Сергея Грекова.

Сообщатся, что Греков поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова за возможность работать в его команде. Также он поблагодарил местных жителей за активное участие в жизни города и понимание проблем.

«Новая задача, которая поставлена передо мной главой Башкортостана — работа с инвесторами и инвестициями», — приводят журналисты слова Грекова.

Хабиров сообщил, что в Уфе проживает четверть населения Башкирии, поэтому очень важно все, что происходит в городе.

«Уфа задает тренды и находится в позитивном развитии. Мы решаем вместе застарелые, накопившиеся проблемы. С другой стороны, мы должны смотреть на десятилетия вперед. В Уфе ведется ряд крупных инфраструктурных проектов», — приводит издание его слова.

Глава региона также отметил личные и деловые качества экс-мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева и результаты его работы на посту главы администрации Нефтекамска.

«Это наше продуманное предложение, которое мы обсудили вместе. Будем надеяться, что он хоть и молодой руководитель, понимает все управленческие решения, нужно будет деликатно относиться к кадрам, которые работают в администрации и, конечно, с уважением к жителям Уфы», — сказал Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии предложил мэру Уфы Сергею Грекову возглавить полномочное представительство Башкирии в Москве.

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