14 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 17:35 — REGNUM В Южной Корее обсудили инцидент с ножом в кафе.

Фернан Лундгрен. Кафе. 1882

Согласно информации южнокорейских СМИ, в апреле 2021 года 43-летняя женщина, сидевшая за столиком на втором этаже кафе в Сеуле, случайно смахнула со стола столовый нож, который упал в лестничный проход и ударил по голове девушку в возрасте старше 20 лет, спускавшуюся по лестнице на первый этаж.

В результате инцидента молодая девушка получила травму в виде рваной раны около 1 см.

Несмотря на то, что женщина стала очевидцем произошедшего, она покинула кафе, не оказав необходимой помощи пострадавшей.

В октябре прошлого года прокуратура обвинила 43-летнюю женщину в причинении вреда по неосторожности, а также в халатности (при пользовании ножом) и отправила дело в суд. Однако 12 февраля 2022 года Окружной суд Сеула оправдал женщину.

Сообщается, что судья внимательно изучил записи с камер видеонаблюдения и пришёл к выводу, что нет ничего необычного в том, что нож упал вниз. Он сказал, что люди зачастую небрежно обращаются со столовыми ножами, поскольку они не острые.

Кроме того, судья подчеркнул, что нож не сразу попал в жертву, при падении он отскочил от края пола.

Сеул. Южная Корея Andrew Currie

«Кажется, кому-то нужно обзавестись страховкой», — пишет cybe***.

«Человек, уронивший нож, должен нести ответственность! Нужно ли напоминать о том, что с ножами нужно обращаться аккуратнее?» — интересуется yeun***.

«Абсурдно и возмутительно! Неужели так сложно представить себя на месте жертвы?» — недоумевает lsrm***.

«Вся ответственность лежит на кафе. Нужно учитывать подобные ЧП при выборе планировки помещения», — считает hamh***.

«Кто-то получил травму на всю оставшуюся жизнь», — пишет clea***.

«Арестуйте владельца кафе!» — призывает s1lo***.

«Думаю, что владельцам кафе нужно больше думать о безопасности своих клиентов и сменить локацию», — предлагает whzh***.

«Как нож мог упасть со второго этажа? Почему столик стоял прямо под лестницей?» — вопрошает wjcs***.

«Неужели извиниться за ошибку и попытаться как-то исправить её так сложно?» — недоумевает sleh***.

«Спасибо тебе, судья, что проявляешь милость к преступникам», — благодарит yunb***.

«Те, кто построил такой объект, должны быть наказаны!» — считает moa0***.

«Как можно просто встать и уйти после такого?» — недоумевает yyjy***.

«Кафе должно выплатить компенсацию!» — требует rumy***.

«Мне стыдно за таких людей», — пишет appl***.