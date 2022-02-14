Минск, , 15:52 — REGNUM В ходе телефонного разговора с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным глава украинского минобороны Алексей Резников выступил в пользу более активного сотрудничества Минска и Киева. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

Алексей Резников Официальное интернет-представительство президента Украины

«Глава военного ведомства Украины Алексей Резников выступил за возобновление сотрудничества между двумя странами, а также активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что разговор был проведен по инициативе украинской стороны и в ходе него стороны обсудили вопросы текущего состояния Белоруссии и Украины сотрудничества в военной сфере, имеющиеся «болевые точки» в отношениях двух стран и конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сообщения о том, что Белоруссия якобы готовит «нападение» на Украину, не соответствуют действительности.