Ереван, 14 февраля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Водители общественного транспорта в Азербайджане, включая такси, 15 февраля должны быть привиты третей дозой вакцины от COVID-19, если их сертификатам о прививке более полугода. Об этом напомнил журналистам официальный представитель МВД республики Эльшад Гаджиев.

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Он отметил, что правоохранители начнут проверки транспорта. Все сертификаты о прививках, которым более полугода с 15 февраля станут недействительны. Продлить их можно получив третью дозу вакцины.

«Если водители нарушат это правило, в отношении них будут приняты соответствующие меры», — сказал Гаджиев.

Стоит отметить, в Армении по состоянию на 14 февраля две дозы вакцины от COVID-19 получили почти 875 тыс. человек. Третьей дозой привились более 3,1 тыс. человек.