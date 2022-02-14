Приштина, Сербия, 14 февраля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 12 февраля провел встречу с бывшими президентами Хорватии и Албании Стипе Месич и Бамиром Топи.

ATA, албанское государственное новостное агентство Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик поблагодарил Месича и Топи за поддержку Косово и рассказал о результатах своей работы — вакцинации 2/3 взрослого населения, 9,9% экономического роста, 30%-м увеличении таможенных поступлений, росте экспорта на 66%, росте налоговых поступлений на 30% и росте инвестиций на 53%.

Бывший албанский президент обратился к Курти с благодарностью за прием и подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между Косово и Албанией в рамках Евроинтеграции. Месич же обвинил Сербию в продолжении лоббистской деятельности, направленной против Косово.