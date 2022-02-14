Москва, 14 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Не секрет, что многие нарушители-рецидивисты, которые накопили огромные долги по штрафам или даже вовсе были лишены прав, тем не менее, продолжают ездить и нарушать правила заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

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«Им, собственно, нечего терять, а в каких-то случаях проще откупиться от инспектора ГИБДД на месте. В то же время критерии, по которым человека могут квалифицировать как алкоголика, довольно широки.

По некоторым подходам к их числу могут быть отнесены даже те, кто каждый вечер выпивает бутылку пива, или те, кто употребляет алкоголь по выходным и праздникам.

Фактически, обязательная медицинская комиссия, на которую планируется отправлять всех, ранее лишенных прав, может стать ещё одной коррупционной возможностью.

Ведь первоначальное решение будет принимать на первичном осмотре врач, руководствуясь довольно неявными признаками. В результате откупаться будут 90% пересдающих водителей.

Мало ли, что там потом покажет тест, то есть алкоголики и наркоманы останутся на дороге. А также и те, кто и сейчас ездит без прав и платит взятки», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России для некоторых водителей изменятся правила получения медицинской справки. Их обяжут сдавать анализы для получения медсправки.

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