14 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Литва передала украинской стороне переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger.

Оксана Переможенко, , 16:18 — REGNUM Литва передала украинской стороне переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение. Об этом 13 февраля заявил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников на своей странице в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«12−13 февраля на Украину отправлялась военная помощь от Литвы, — написал он. — В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение».

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Новое издание».

Алексей Резников Официальное интернет-представительство президента Украины

«А потом эти дебилы удивляются, а что же страховщики полеты гражданских самолётов зарубают», — отреагировал «Человек Русский».

«Теперь я понимаю, почему авиакомпании боятся летать над территорией Украины», — также добавил Aleh.

«Нате вам всё! Только повоюйте с Россией!» — с сарказмом отреагировал «Вайгач Остров».

«Воевать за Украину никто не будет, только оружие будут давать, чтобы наши гибли. Война в их интересах — нашими руками…» — написал Серёня.

«Сначала ПЗРК, а потом воздушное пространство закрывают. Обезьяна с ПЗРК», — отреагировал Максим.

ПЗРК Stinger Министерство обороны США

«У Афганистана оставили самое современное оружие и боеприпасы, а Украине дают «стингеры»… Это те, из которых 30 лет назад в Афганистане по советским вертолетам стреляли? О*ереть у нас современная армия и вооружение», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Я же говорю, что морально устаревший и вышедший из эксплуатации хлам продают. А нашим наркоманам приказали все покупать», — пишет Сергей К.

«На тебе Боже, что нам негоже на утилизацию, а мы нового себе купим», — отметил Василий, как бы обращаясь от лица Литвы.

«А гробы-то забыли!!!» — не без сарказма пишет H Bin.

«Запас рогаток тоже был передан?» — смеется Виталий.

«Прибалтам без разницы, куда нос совать, главное — против России. Уже сидели бы тихо на попе и сопели, осталось ждать поставок из Африки», — смеется ART K.

«Вот если всё это вооружение продать… можно было бы значительно улучшить финансовую ситуацию в стране или списать часть долга МВФ, например… но, может, поэтому и закрыли небо, чтобы не вывезли куда-то ещё весь оружейный мотлох (хлам — О. П.)?» — предположила Eugenia T.

«Начиная с 15 января по сегодня на Украину заехало 43 самолета Boeing Globe Master III с высокотехнологичным оружием из Великобритании, США, Канады, Польшы, Чехии и стран Балтии. Миру мир», — с сарказмом написал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

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