В Вологодской области за сутки коронавирус выявили у 378 детей
Вологда, 14 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Вологодской области за последние сутки коронавирус выявили у 2650 человек, 378 из них — дети. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил замгубернатора Антон Кольцов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
«За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 16 тысяч случаев COVID-19, 29 014 — среди детей. Доля детей в структуре заболевших — 18,1%», — отметил чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, Вологодчина выходит на плато по заболеваемости COVID-19.