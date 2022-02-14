Вологда, 14 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Вологодской области за последние сутки коронавирус выявили у 2650 человек, 378 из них — дети. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил замгубернатора Антон Кольцов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 16 тысяч случаев COVID-19, 29 014 — среди детей. Доля детей в структуре заболевших — 18,1%», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодчина выходит на плато по заболеваемости COVID-19.