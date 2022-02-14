Ярославль, , 15:40 — REGNUM 2021 год в Ярославской области оказался успешным для промышленности и менее удачным для сельского хозяйства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Ярославльстата.

Промышленный парк в Ярославской области Yarregion.ru

Промышленное производство за год выросло на 6,8% по сравнению с 2020 годом. При этом годом ранее производство падало на 0,3%.

А вот производство основных видов продукции животноводства сократилось. Мяса скота и птицы произвели на 5.4% меньше, молока на 0,9%, яиц — на 10,1%.

Продолжился рост в строительной отрасли. Жилья ввели на 1,8% больше, чем годом ранее, а общий объем работ в строительстве увеличился на треть.