Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Оскорбительный в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова пост, который 13 февраля был опубликован на странице Наталии Гергиевой — дочери худрука Мариинского театра Валерия Гергиева, в настоящий момент удалён из соцсети. Как говорится в новом сообщении на странице, пост удалил супруг женщины, получивший доступ к её телефону.

Vk.com/natashagergieva Наталия Гергиева

Пост Гергиевой за короткое время вызвал не только волну обсуждений, но и разделил пользователей социальной сети на два лагеря. Женщина в крайне резкой форме возмутилась, что ее с детьми не впустили в ресторан, так как на тот момент в городе действовал официальный запрет на посещение мест общественного питания несовершеннолетними. Более того, ей пригрозили вызовом полиции. Гергиева обрушила весь свой гнев на губернатора и власти Петербурга.

Отметим, негодование женщины может быть объяснено тем, что 9 февраля она отмечала свой день рождения. Вероятно, временный запрет, который был снят уже в понедельник, 14 февраля, сломал планы Наталии Гергиевой на отдых в кругу близких.

Однако уже утром скандальный пост пропал со страницы женщины.

«К моей странице имеет доступ мой супруг. Он выкинул мой телефон. Также он удалил тот самый провокационный контент», — сообщила днем 14 февраля Наталия, пояснив, что у нее есть второй телефон с другой сим-картой, с которого она вошла на страницу и опубликовала данное сообщение.