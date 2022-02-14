Москва, , 18:16 — REGNUM На Украине власть продолжает разжигать ненависть между народами. Об этом 14 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM российский историк, сотрудник Института российской истории РАН Владимир Артамонов.

Памятник Александру Суворову в Полтаве до монтажа и после Скриншот facebook Олег Пустовгар

«Александр Суворов по полководческому мастерству превышал военное искусство всех полководцев России», — отметил историк.

По мнению Артамонова, сносом памятника Александру Суворову в Полтаве Институт национальной памяти продолжает «растравливать ненависть между народами».

Напомним, что ранее в Полтаве был демонтирован памятник полководцу Александру Суворов под предлогом того, что он «является актом возвеличивания одного из главных героев государства-агрессора».