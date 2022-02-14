Москва, 14 февраля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. На Украине власть продолжает разжигать ненависть между народами. Об этом 14 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM российский историк, сотрудник Института российской истории РАН Владимир Артамонов.

Скриншот facebook Олег Пустовгар Памятник Александру Суворову в Полтаве до монтажа и после

«Александр Суворов по полководческому мастерству превышал военное искусство всех полководцев России», — отметил историк.

По мнению Артамонова, сносом памятника Александру Суворову в Полтаве Институт национальной памяти продолжает «растравливать ненависть между народами».

Напомним, что ранее в Полтаве был демонтирован памятник полководцу Александру Суворов под предлогом того, что он «является актом возвеличивания одного из главных героев государства-агрессора».