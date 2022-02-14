Красногорск, , 15:37 — REGNUM В 2022 году на территории Подмосковья планируется реконструировать 10 железнодорожных станций. Об этом 14 февраля заявила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

«На 2022 год запланирована реконструкция 10 железнодорожных станций в 10 муниципалитетах», — сказала Кротова.

Работы, среди прочего, планируется провести на станциях Лесной городок в Одинцовском округе, Железнодорожная в Балашихе, Катуар в Дмитровском округе, Шугарово в Ступине, Кривандино в Шатуре. Помимо этого, намечено строительство новой станции Ольгино в Балашихе.

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