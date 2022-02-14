Красногорск, 14 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В 2022 году на территории Подмосковья планируется реконструировать 10 железнодорожных станций. Об этом 14 февраля заявила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«На 2022 год запланирована реконструкция 10 железнодорожных станций в 10 муниципалитетах», — сказала Кротова.

Работы, среди прочего, планируется провести на станциях Лесной городок в Одинцовском округе, Железнодорожная в Балашихе, Катуар в Дмитровском округе, Шугарово в Ступине, Кривандино в Шатуре. Помимо этого, намечено строительство новой станции Ольгино в Балашихе.