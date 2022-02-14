Уфа, 14 февраля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Навести порядок на Советской площади в Уфе, а также привлечь к административной ответственности автомобилистов, которые оставляют там свои машины, поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Он напомнил, что три года назад в Башкирии начали убирать «авторухлядь» со дворов.

«За это время вывезли порядка двух тысяч единиц брошенной техники. Это очень нужное дело, хотя процесс непростой, потому что речь идёт о собственности людей. Важно чётко соблюдать все процедуры. В результате это позволяет освободить места во дворах для парковки автомобилей», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Он также отметил, что парковка на Советской площади в Уфе, где планируют установить памятник Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову, запрещена, но некоторые автолюбители оставляют там свои транспортные средства.

В связи с этим он поручил навести порядок на Советской площади и привлечь нарушителей к административной ответственности. Хабиров также поручил административным комиссиям продолжать активную борьбу с любителями парковаться на газонах и в других неположенных местах.

Сообщается, что по результатам прошлого года в Башкирии в административные комиссии муниципальных образований поступило 88 433 дела о правонарушениях. По результатам их рассмотрения нарушители были оштрафованы на общую сумму 102,8 млн рублей, что на 36,6% больше, чем в 2020 году.