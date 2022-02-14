Минск, , 15:35 — REGNUM Телефонный разговор провел министр обороны Белоруссии Виктор Хренин со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

Виктор Хренин President.gov.by

«Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны Украины Алексеем Резниковым», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в ходе беседы сторонами было проведено обсуждение вопросов текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся «болевые точки» в отношениях двух стран, а также конкретные шаги для укрепления атмосферы доверия и безопасности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда готова подставить плечо Украине, несмотря на злокозненность официального Киева.