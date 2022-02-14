Астана, 14 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал решение президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова объявить внеочередные президентские выборы. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба казахстанского главы государства.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«По словам Касым-Жомарта Токаева, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана, несомненно, послужит делу процветания этого государства», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что лидеры двух стран созвонились по телефону. Они также обсудили перспективы укрепления отношений Нур-Султана и Ашхабада. Главы республик отметили рост объемов торговли между Казахстаном и Туркменией.

Напомним, ранее Бердымухамедов заявил, что необходимо дать дорогу молодым, и объявил о проведении внеочередных президентских выборов. ЦИК республики назначил дату на 12 марта.