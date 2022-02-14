Москва, , 15:35 — REGNUM Формулировка «добровольно, по предложению Минсельхоза РФ» как-то уж очень напоминает старую шутку времен коллективизации, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Правда в свете того, что розничная торговля к ведению Минсельхоза не относится, не очень понятно, какие санкции ведомство может применить к ретейлерам, если те от этого великодушного предложения откажутся.

В то же время есть инструменты борьбы с ростом цен на продовольствие, которые гораздо ближе к сфере деятельности Минсельхоза — в частности, дотации или налоговые льготы сельхозпроизводителям и перерабатывающим предприятиям, экспортные и импортные пошлины на определенные виды продукции, наконец, система государственных продовольственных интервенций.

Но проблемы ускорения общемировой инфляции ведомство предлагает решать исключительно за счет торговых сетей, вклад которых в рост цен на продовольствие минимален. Это кажется не очень логичным.

А если цены на продовольствие и дальше будут расти — ретейлерам предложат торговать себе в убыток? Им проще будет сократить ассортимент и закрыть менее рентабельные магазины, экономя на логистике, что вряд ли улучшит ситуацию для населения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз РФ предложил крупным ретейлерам добровольно ограничить наценку не только на собственные торговые марки, но и на ряд базовых продуктов питания под популярными у потребителей брендами.

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