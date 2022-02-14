Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершились реставрационные работы на памятнике Петру I на Сенатской площади, известном как «Медный всадник». Об этом 14 февраля сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Медный Всадник

«С Медного всадника начали снимать леса. Демонтаж реставрационных лесов займёт около двух недель», — заявил вице-губернатор.

Борис Пиотровский отметил, что, как и ранее планировалось, на реставрацию памятника потратили около 40 млн рублей. В последний раз «Медный всадник» реставрировали в 1977 году.

Напомним, эти работы были приурочены к 350-летию со дня рождения Петра I. Изначально реставрацию планировали завершить к концу 2021 года, однако в итоге сроки сдвинулись.