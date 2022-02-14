Казань, 14 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Татарии 15 февраля ожидается густой туман, местами слабая метель. Об ухудшении погодных условий сообщают региональные метеослужбы.

Onlinenigeria.com Туман

Ночью и утром 15 февраля на территории республики местами прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Пройдет небольшой снег, днем местами возможна слабая метель. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит —6…—11˚С, днем — от 1 до 6 градусов ниже ноля. На дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 15−16 февраля ожидается снег и штормовой ветер — дорожные и коммунальные службы готовятся к оперативной работе.

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