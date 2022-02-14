Грозный, 14 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский должен исполнить свой долг перед украинским народом: не допустить войны и восстановить мир. Такое мнение высказал глава Чечни Разман Кадыров в своем обращении, опубликованном 14 февраля на странице чеченского лидера в соцсети «Вконтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть, сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины.<…> Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что Зеленский обязан выполнять положения документа, подписанного в Минске, не только для того, чтобы урегулировать нарастающее противостояние между Россией и Украиной, но и для «снижения общей напряжённости в глобальном смысле этого слова».