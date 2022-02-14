Ханты-Мансийск, 14 февраля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 14 февраля госпитализированы 117 больных с COVID-19, 1646 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 3424 новых случаев заражения коронавирусом, на 197 человек меньше, чем днём ранее.

По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 14 февраля является Сургут — 660. Коэффициент распространения инфекции — 0,98. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 23%.

С начала пандемии в Югре к 14 февраля насчитывается 167 538 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 111 433 пациентов, 2242 скончались (на семь пациентов больше, чем днём ранее).